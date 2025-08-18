‘Pressionar a Rússia’, diz chanceler alemão ao destacar complexidade das negociações

Líderes europeus se encontram, nesta segunda-feira (18), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky , para discutir um possível fim da guerra entre Ucrânia e Rússia . Durante a reunião na Casa Branca, o chanceler alemão ressaltou a complexidade das negociações e enfatizou a urgência por um acordo de paz. “Não consigo imaginar que em uma próxima reunião não teremos um cessar-fogo. Vamos trabalhar nisso e pressionar a Rússia”, disse Friedrich Merz .