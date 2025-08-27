Previsão do tempo indica garoa e céu nublado nesta quinta-feira (28) em partes do Sudeste

Nesta quinta-feira (28), a previsão do tempo indica chuvas e nebulosidade para boa parte do Brasil.



No litoral de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro , o dia deve começar com um céu cinzento e nublado e com grandes chances de garoa logo pela manhã.



Pancadas de chuvas, favorecidas pela circulação de umidade marítima, também são esperadas para essas e outras áreas do Sudeste do Brasil ; já no Centro-Oeste, as tempestades também estarão presentes, devido a cavados meteorológicos da média atmosfera.



Durante o dia, no Paraná e litoral de Santa Catarina , a nebulosidade se mantém com chance de chuva nas terras catarinenses; enquanto no Rio Grande do Sul a previsão é de tempo firme.



No Norte e Nordeste, a atenção vai para o litoral norte baiano, Sergipe , Alagoas e sul de Pernambuco , com risco de temporais.