Previsão do tempo indica garoa e céu nublado nesta quinta-feira (28) em partes do Sudeste
Céu cinzento e pancadas de chuvas marcam o clima em várias regiões do Brasil; confira
Nesta quinta-feira (28), a previsão do tempo indica chuvas e nebulosidade para boa parte do Brasil.
No litoral de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, o dia deve começar com um céu cinzento e nublado e com grandes chances de garoa logo pela manhã.
Pancadas de chuvas, favorecidas pela circulação de umidade marítima, também são esperadas para essas e outras áreas do Sudeste do Brasil; já no Centro-Oeste, as tempestades também estarão presentes, devido a cavados meteorológicos da média atmosfera.
Durante o dia, no Paraná e litoral de Santa Catarina, a nebulosidade se mantém com chance de chuva nas terras catarinenses; enquanto no Rio Grande do Sul a previsão é de tempo firme.
No Norte e Nordeste, a atenção vai para o litoral norte baiano, Sergipe, Alagoas e sul de Pernambuco, com risco de temporais.
