Raridade: baleia orca é vista no mar de Capão da Canoa (RS); assista ao vídeo

Uma baleia orca foi vista no mar de Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul , nesta segunda-feira (20). O registro foi feito de drone por um pesquisador e professor de biologia. Segundo especialistas, as baleias orcas não costumam aparecer com frequência no mar de países tropicais. Esses animais têm entre cinco e oito metros e podem pesar até quatro toneladas.