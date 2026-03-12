Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

São Paulo registra 1° caso importado de Sarampo esse ano

Paciente esteve na Bolívia entre dezembro e janeiro e não tinha histórico de vacinação

Hora News|Do R7

  • Google News

São Paulo confirmou o primeiro caso importado de sarampo em 2026. O médico Ralcyon Teixeira fala sobre o assunto em entrevista ao Hora News.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • São Paulo (Cidade)
  • Sarampo
  • vacinacao
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.