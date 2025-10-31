Logo R7.com
Secretário da Polícia Civil do RJ comenta resultados de megaoperação

Ação realizada no começo da semana nos complexos da Penha e do Alemão deixou mais de 120 mortos

Hora News|Do R7

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Cesar dos Santos, e o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, divulgaram novas informações sobre a Operação Contenção durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (31).

