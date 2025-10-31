Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Secretário de Segurança do RJ ressalta agilidade de escritório contra o crime

'A gente não pode pensar em uma estrutura burocrática pesada, com sede, estatuto', diz Victor Santos

Hora News|Do R7

  • Google News

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Victor Santos, ressaltou a agilidade do escritório contra o crime, criado após a operação da última terça-feira (28).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • rio-de-janeiro-estado
  • operacao-em-favelas
  • crime-organizado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.