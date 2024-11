‘Segundo turno no Rio Grande do Sul é o mais calmo dos últimos tempos’, diz presidente do TRE-RS

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul , Voltaire de Lima Moraes, disse, em entrevista coletiva, que este é o segundo turno mais calmo do estado "nos últimos tempos", com poucos papéis e "santinhos" jogados no chão — o que é considerado crime eleitoral. Na capital do estado, Porto Alegre , mais de 1 milhão de eleitores vão às urnas neste domingo (27). A disputa acontece entre Sebastião Melo (MDB), atual prefeito da cidade, e Maria do Rosário (PT).