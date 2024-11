Sobe para 16 número de detidos pela Polícia Federal por crimes eleitorais neste domingo

Segundo a Polícia Federal, o número de pessoas detidas durante o segundo turno das eleições municipais, neste domingo (27), subiu para 16. Elas são suspeitas de cometer crimes como corrupção eleitoral e propaganda irregular. As ocorrências aconteceram no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, em Tocantis, no Paraná, no Rio, no Amapá, no Ceará e em São Paulo.