STF condena os irmãos Brazão pela morte de Marielle

Assista ao voto do ministro Flávio Dino

Hora News|Do R7

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu condenar os acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

