STF condena os irmãos Brazão pela morte de Marielle
Assista ao voto do ministro Flávio Dino
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu condenar os acusados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Últimas
Polícia investiga desaparecimento de agricultor no Paraguai
Principal suspeita é de que ele tenha sido sequestrado por um grupo terrorista
Testemunha grava mulher agarrada a poste em enxurrada
Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima conseguiu escapar da correnteza
Terreno instável traz risco de movimentação de terra e dificulta resgate das vítimas
Trabalho dos bombeiros ocorre de maneira ininterrupta durante a madrugada
Estudo: seis tipos de câncer têm aumentado entre jovens
Pesquisa realizada em Harvard aponta aumento significativo de tumores colorretais
Idoso passa mal em aeroporto no interior de São Paulo
Família contesta atendimento e cobra explicações da administração de Viracopos
Mesmo em meio a nevasca, pessoas se divertem no parque
Moradores e turistas se divertem com neve após ciclone na cidade de Nova York
Dólar cai e atinge menor valor em quase dois anos
Moeda norte-americana fechou a segunda-feira cotada a R$ 5,16 e abriu a terça com leve alta
Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em Juiz de Fora (MG)
Criança de 10 anos de idade foi resgatada onde 12 casas desabaram pelo temporal
Sobe para seis o número de casos de Mpox em Rondônia
Pacientes passaram por avaliação médica e permanecem em isolamento
Brasília tem alta de visitantes e vira novo polo turístico
Capital federal recebeu 110 mil visitantes internacionais em 2025; secretário de turismo do DF fala com exclusividade à RECORD NEWS
Minas Gerais tem três casos confirmados de Mpox em 2026
OMS fez alerta para surgimento de nova variante do vírus na última semana
Policiais dançarinos prendem assaltante em série na Tailândia
Alvo foi surpreendido pelos agentes disfarçados durante festa tradicional
Internautas mantêm perfis ativos nas redes, mas evitam interação
Comportamento pode estar relacionado à sobrecarga emocional e cognitiva
Mãe luta por transporte escolar gratuito para a filha
Por cerca de 1 km, ela empurra a criança de 7 anos em uma cadeira de rodas