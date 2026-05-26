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CNJ lança app que amplia busca ativa na adoção

Ferramenta A.dot facilita contato de jovens com famílias interessadas

News das 19h|Do R7

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O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) lançou o aplicativo A.dot para incentivar a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. O aplicativo visa aumentar a transparência e acessibilidade do processo de adoção.

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