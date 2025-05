Sudão sofre com quadro de violência sexual generalizada, alerta Médicos Sem Fronteiras

O grupo Médicos Sem Fronteiras fez um alerta para o quadro de violência sexual generalizada que vive o Sudão . Entre janeiro de 2024 e março de 2025, a ONG atendeu 659 sobreviventes do crime no estado sudanês de Darfur do Sul. 94% dos afetados são do sexo feminino, e quase um terço tem menos de 18 anos.



Desde abril de 2023, o Exército disputa o controle do país africano com um grupo armado, o que gerou uma das mais graves crises humanitárias da atualidade.