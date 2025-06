Temperatura média dos mares atingiu nível recorde em 2024, aponta OMM

A temperatura média da superfície dos oceanos alcançou um recorde em 2024, conforme dados da OMM (Organização Meteorológica Mundial). As regiões do mar da Tasmânia, do mar do Salomão e áreas próximas a ilhas no Oceano Pacífico registraram a maior elevação térmica dos últimos 50 anos.



O aumento do nível do mar provocou inundações, causou danos a vilas e destruiu plantações. O crescimento no número de ciclones resultou no deslocamento de mais de 1,4 milhão de pessoas. Os prejuízos são estimados em US$ 430 milhões (R$ 2,4 bilhões, na cotação atual).