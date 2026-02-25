Logo R7.com
Testemunha grava mulher agarrada a poste em enxurrada

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima conseguiu escapar da correnteza

Hora News|Do R7

Uma mulher foi filmada enquanto se segurava a um poste para escapar da força de uma enxurrada em Minas Gerais.

