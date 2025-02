Trump oferece condolências e pede minuto de silêncio por vítimas do acidente em Washington

Em entrevista coletiva na Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, ofereceu suas condolências para as famílias das vítimas do acidente aéreo e pediu para que a população fizesse um minuto de silêncio. Em seguida, Trump afirmou que é um momento terrível e que vão “descobrir tudo que aconteceu”. O presidente comentou que teve acesso a “imagens assustadoras” do momento do acidente e que era possível ouvir os comandos da torre para o piloto, mas que já era tarde.



No discurso, Trump acusou Joe Biden, ex-presidente, de “flexibilizar leis” que permitiram a contratação de funcionários “desqualificados” após assumir o governo anterior. Isso, conforme Trump, permitiu que a colisão entre o avião e o helicóptero militar acontecesse, algo que “poderia ter sido evitado”.



Um avião comercial colidiu contra um helicóptero militar na noite desta quarta-feira (29) a cerca de 6 km da Casa Branca, na cidade de Washington (EUA) , nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan — um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo. As duas aeronaves caíram no rio Potomac e um total de 67 pessoas estavam a bordo, como os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.



Até o momento, as equipes de resgate conseguiram retirar 30 corpos do local. Segundo autoridades, ambas as caixas-pretas caixas-pretas foram recuperadas e informaram que há pouca probabilidade de ter sobreviventes.