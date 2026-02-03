Trump volta a dizer que quer anexar países

Durante uma fala em um jantar anual de um clube social de Washington, capital do país, no último sábado (31), Trump afirmou, em tom de piada, que poderia tornar o Canadá no 51º estado do país, a Groenlândia no 52º e a Venezuela no estado de número 53.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!