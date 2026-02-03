Trump volta a dizer que quer anexar países
Fala em tom de brincadeira ocorreu durante jantar com empresários e políticos
Durante uma fala em um jantar anual de um clube social de Washington, capital do país, no último sábado (31), Trump afirmou, em tom de piada, que poderia tornar o Canadá no 51º estado do país, a Groenlândia no 52º e a Venezuela no estado de número 53.
Últimas
Governo começa projeto de vacinação contra chikungunya
Moradores de Mirassol (SP), entre 18 e 59 anos, serão os primeiros imunizados
Homem morre atropelado pelo próprio genro no interior de SP
De acordo com testemunhas, desentendimento teria começado por causa de futebol
Poloneses praticam patinação no gelo em mar congelado por intensa onda de frio
Temperaturas de até –22 °C solidificaram a faixa costeira do Báltico, que acabou se tornando ponto de curiosidade entre os moradores
Estudo descobre terapia que elimina câncer de pâncreas
Testes realizados em animais mostram regressão e fim de resistência ao tratamento
Motorista confunde pedais do carro e causa acidente no Paraná
Idosa de 90 anos e uma criança de 9 sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao hospital
Ministério da Saúde monitora surto de doença de Chagas
Cidade de Ananindeua já registrou quatro mortes; 14 casos são investigados
Imagens mostram homem salvando criança que caiu em lago congelado na China
Menino brincava em superfície quando o gelo rompeu e fez ele cair na água
Babá brasileira presa nos EUA: marido da vítima faz novas revelações no tribunal
Ela disse à Justiça que atraiu homem à casa para simular invasão; marido admite relação com funcionária
Diagnósticos por diabetes crescem 135% no Brasil
Estudo indica que índice saiu de 5,5% em 2006 para 12,9% em 2024
UE classifica guarda revolucionária do Irã como terrorista
Agências internacionais apontam que Trump avalia atacar o país do Oriente Médio
Musculação requer cuidados e supervisão de um profissional
Exercícios podem exigir muito do corpo e resultar em lesões sérias
Ataque de drone mata soldado russo em campo de batalha
Forças Armadas da Ucrânia divulgam vídeo de ataque a militar camuflado na neve
Nova tecnologia ajuda a rastrear migração de borboletas
Segundo cientistas, método deve transformar estudo do comportamento dos insetos
Afastamentos do trabalho por transtornos mentais crescem 79%
Levantamento mostra aumento significativo no mercado entre 2023 e 2025