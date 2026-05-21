Projeto apresenta veículos de coleta transformados por artistas locais
Caminhões viram verdadeiras obras de arte nas ruas de Nova York
Caminhões de lixo foram transformados em obras de arte, em uma iniciativa da prefeitura de Nova York.
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