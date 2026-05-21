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Projeto apresenta veículos de coleta transformados por artistas locais

Caminhões viram verdadeiras obras de arte nas ruas de Nova York

News das 10|Do R7

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Caminhões de lixo foram transformados em obras de arte, em uma iniciativa da prefeitura de Nova York.

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