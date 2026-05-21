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Kami Rita bate recorde de escaladas na montanha mais alta do mundo

Guia de 56 anos já é considerado uma lenda do montanhismo mundial

News das 10|Do R7

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O renomado alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou um feito histórico ao escalar o Monte Everest pela 32ª vez, quebrando seu próprio recorde mundial.

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