Tubulação de óleo se rompe após chuva forte e contamina rio no México

Material se espalha por oito quilômetros; empresa responsável por duto diz que já terminou as obras de reparo

Hora News|Do R7

Uma tubulação de óleo se rompe após chuva forte e contaminou um rio no México. O material se espalhou por oito quilômetros. Segundo a empresa responsável pelo duto, as obras de reparo já foram concluídas.

