Tubulação de óleo se rompe após chuva forte e contamina rio no México

Uma tubulação de óleo se rompe após chuva forte e contaminou um rio no México. O material se espalhou por oito quilômetros. Segundo a empresa responsável pelo duto, as obras de reparo já foram concluídas.



