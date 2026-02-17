Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Turista quebra máquinas de check-in automático

Momento de descontrole ocorreu em um aeroporto movimentado na Ásia

Hora News|Do R7

  • Google News

Confusão em um dos aeroportos mais movimentados da Ásia. Um turista britânico foi preso após um surto de fúria em Hong Kong.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • asia
  • hora-news
  • violencia
  • crimes

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.