União Europeia anuncia aplicação de acordo com Mercosul

Ursula von der Leyen reforça que medida é temporária; França critica decisão

Hora News|Do R7

A União Europeia anunciou a aplicação provisória do acordo comercial com o Mercosul após a ratificação por Uruguai e Argentina. Ursula von der Leyen confirmou que essa medida é temporária. A França lidera a resistência ao acordo devido à preocupação com possíveis impactos negativos sobre os agricultores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • franca
  • emmanuel-macron
  • mercosul
  • ue

