União Europeia anuncia aplicação de acordo com Mercosul

A União Europeia anunciou a aplicação provisória do acordo comercial com o Mercosul após a ratificação por Uruguai e Argentina. Ursula von der Leyen confirmou que essa medida é temporária. A França lidera a resistência ao acordo devido à preocupação com possíveis impactos negativos sobre os agricultores.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!