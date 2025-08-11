Veja dicas para evitar o colesterol alto, condição que contribui para casos de infarto e AVC

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, doenças cardiovasculares causam mais de 380 mil mortes por ano no Brasil. Muitas dessas condições estão ligadas ao colesterol elevado, que afeta cerca de 40% da população adulta brasileira, de acordo com dados do Ministério da Saúde.



Em entrevista à RECORD NEWS, Rafaela Penalva, chefe da seção de cardiometabolismo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, explica que o colesterol é importante para o corpo humano, mas deve-se tomar cuidado com a LDL (Lipoproteína de baixa densidade), conhecida como “colesterol ruim”. “O LDL colesterol, quando está muito alto, ele forma placas que entopem os vasos, aumenta o risco de problemas cardíacos”, diz.



Rafaela alerta para o “colesterol alto invisível”, que contribui para 30% dos casos de infarto e 20% dos casos de AVC (Acidente Vascular Cerebral). “A gente tem que começar com medidas e hábitos simples. Uma alimentação equilibrada, com menos gorduras saturadas, mais fibras, práticas regulares, exercício físico, visitas aos médicos para exames de rotina”, completa.