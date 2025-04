Vídeo: assaltante explode caixa eletrônico de restaurante da Pensilvânia, nos Estados Unidos

Um criminoso explodiu o caixa eletrônico de um restaurante, durante o horário de funcionamento, no estado norte-americano da Pensilvânia , neste sábado (26). Imagens de câmeras de segurança mostram o homem colocando fogos de artifício no equipamento.



No momento da explosão, havia clientes no local e o dono estava trabalhando na cozinha. Apesar do estrago, o assaltante não conseguiu levar o dinheiro. Ninguém ficou ferido, mas o incidente assustou os moradores da região.