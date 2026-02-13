Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Zoológico de São Paulo ganha novo membro para família de chimpanzés; veja imagens

Filho do casal Tina e Pepe terá nome decidido pelo público em votação

Hora News|Do R7

  • Google News

A família de chimpanzés do zoológico de São Paulo cresceu com a adição de um filhote macho nascido no último dia 25 de janeiro. O filho do casal Tina e Pepe ainda não tem nome, mas por pouco tempo — uma votação online foi aberta para decidir como ele será chamado.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • animais

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.