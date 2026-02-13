Zoológico de São Paulo ganha novo membro para família de chimpanzés; veja imagens

A família de chimpanzés do zoológico de São Paulo cresceu com a adição de um filhote macho nascido no último dia 25 de janeiro. O filho do casal Tina e Pepe ainda não tem nome, mas por pouco tempo — uma votação online foi aberta para decidir como ele será chamado.



