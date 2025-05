Equilíbrio entre corpo e mente: saiba como emagrecer de forma saudável e evitar o efeito rebote

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta quarta-feira (28), a médica especialista em emagrecimento Mayara Veloza fala sobre a importância de conduzir o processo de perda de peso de forma saudável .



“A primeira coisa que vem na cabeça é dieta e exercício físico, mas a gente sabe que [com] essa abordagem de mudanças no estilo de vida só 3% a 5% das pessoas conseguem perder peso”, afirma. Por isso, segundo a especialista, os medicamentos — como as canetas emagrecedoras — podem ser aliados no combate à obesidade.



Ainda assim, Mayara destaca que é essencial tratar não apenas o corpo, mas também a mente. “Você tem que sair do automático e entrar na sua forma consciente [...] Depois vem o medicamento, depois vem toda a abordagem nutricional , porque não adianta você jogar um monte de medicamento para uma pessoa que não sabe o que está fazendo”.



Um dos principais receios entre quem inicia o uso de medicamentos para emagrecimento é o chamado efeito rebote . Para a médica, é fundamental compreender que a obesidade é uma condição crônica. O remédio ajuda no controle, mas não promove a cura. Por isso, após atingir a meta de peso, é necessário manter o tratamento com doses reduzidas e acompanhamento profissional contínuo.



