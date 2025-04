Melhor tratamento para obesidade e sobrepeso é a prevenção, diz médico

O Brasil pode ter 119 milhões de adultos com sobrepeso até 2030, segundo levantamento da Federação Mundial da Obesidade. O estudo alerta que a condição aumenta os riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes tipo 2, derrame e alguns tipos de câncer. No entanto, apesar dos números, o país está entre as 17 nações com mais políticas voltadas para o combate à obesidade.





Conexão Record News desta terça-feira (22), José Afonso Sallet, especialista no tratamento de doenças metabólicas, enfatiza a importância de se discutir o assunto e ressalta medidas de prevenção e mudança comportamental para o tratamento efetivo. "Essa conta não fecha se nós ficarmos de braços cruzados", afirma. Em entrevista ao