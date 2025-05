Médico avalia ações do governo sobre alimentação nas escolas e defende educação nutricional

Uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, do Ministério da Educação e de outras três pastas vem implantando ações de promoção da boa alimentação nas escolas públicas, com foco no Programa Nacional de Alimentação Escolar . O objetivo é garantir que os alimentos oferecidos sejam saudáveis, com mais produtos in natura e produzidos pela agricultura familiar.





Conexão Record News desta quinta-feira (22), Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, vê com bons olhos o programa, listando como uma alternativa importante para o equilíbrio alimentar, uma vez que a sociedade sofre com problemas de desnutrição e obesidade infantis em diferentes contextos. "E acho também que, se for analisar hoje, a educação nutricional nas escolas seria maravilhosa, porque é o que nós estamos precisando", completa o médico. Em entrevista ao