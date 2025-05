Ferramentas de IA não devem ser usadas como 'muleta', diz reitor do CEUB

Depois da pandemia de Covid-19 , a educação passou por uma grande mudança com a popularização do ensino à distância e, mais recentemente, a inteligência artificial tem marcado novos desafios. Para Rafael Lopes, reitor do CEUB (Centro Universitário de Brasília), a noção de autorresponsabilidade nesse momento é de suma importância.



“Não tem ninguém em cima dele [do estudante] cobrando o tempo todo. Então, se ele não fizer, ele vai ficar para trás e vai perder o acompanhamento daquele conteúdo”, afirma Lopes em entrevista ao Inovação & Negócios desta quinta-feira (29).



O educador aposta que tecnologias, como as IAs, podem ser aliadas na jornada da educação , pois seria impossível desconsiderá-las no cenário de avanços da atualidade. Contudo, ele lembra que os professores precisam conscientizar os alunos sobre o bom uso das mesmas. “Essas ferramentas têm que ser algo para auxiliar ele, para potencializar, e não retirar o senso crítico e de análise”, pondera.