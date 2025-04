‘Crianças que não conseguem interpretar um texto’: professor detalha impactos da pandemia no ensino

Nesta segunda-feira (28), quando se comemora o Dia Mundial da Educação, Renato Casagrande, professor, pesquisador e ex-chefe do departamento de ensino médio do estado do Paraná, participa do Hora News e comenta a situação da educação no Brasil. O professor aponta que o ensino remoto no período da pandemia causou uma queda na aprendizagem, desencadeando uma série de problemas.



“Crianças que não foram alfabetizadas na idade e na série correspondente, jovens que ficaram dois anos no ensino remoto, perderam na matemática, por exemplo, todo aquele conteúdo de álgebra que é fundamental para que ele tenha um ensino médio; tudo isso foi dado de forma remota, e de forma precária também”, diz o especialista.



Casagrande ainda relata que o impacto é sentido até hoje: “Crianças que estão no sexto ano, no sétimo ano, que não leem direito, que não conseguem interpretar um texto básico, que têm dificuldade de fazer contas com dois ou três algarismos”.



Segundo o professor, o período da pandemia foi marcado pela aprovação de grande parte dos alunos, mesmo sem o aprendizado necessário . “Não houve uma reprovação no período da pandemia. Agora os professores estão fazendo essa recomposição de aprendizagem, que é um processo lento”, completa.