Impacto das tarifas dos EUA nos produtos brasileiros

‘Risco está dentro do nosso lado’, diz economista sobre negociações das tarifas impostas pelos EUA

As tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciadas por Donald Trump estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto. Em resposta a essa medida que afeta cerca de 18% das exportações brasileiras, senadores do Brasil foram a Washington tentar negociar. No entanto, o economista Igor Lucena defende que uma conversa direta entre o presidente Lula e Trump seria mais eficaz.

Lucena destaca que as importações americanas de produtos brasileiros representam apenas 3% a 4%, indicando um impacto econômico mais significativo para o Brasil. Ele observa ainda que líderes mundiais já estão em contato com Trump para proteger seus interesses.

A atual postura geopolítica do Brasil, vista como alinhada com interesses chineses e socialistas, é percebida por Trump como antiamericana, complicando ainda mais as negociações.

