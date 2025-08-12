Pedido de Trump à China para aumentar consumo de soja americana pode enfrentar desafios

O pedido de Donald Trump para que a China aumente em quatro vezes a compra de soja dos Estados Unidos gera preocupação no setor agrícola do Brasil, maior fornecedor da commodity aos chineses. Maurício Buffon, presidente da Aprosoja Brasil, considera essa proposta improvável.
Buffon explica que não há soja suficiente no mercado para atender à demanda proposta por Trump. Nos Estados Unidos, grande parte da produção de soja é destinada a programas de biodiesel e biocombustível, dificultando a disponibilidade do grão para exportação. O setor agrário brasileiro observa atentamente essa situação que poderá impactar suas exportações.
