Políticas de emprego e renda retiram Brasil do Mapa da Fome, diz Graziano Ex-diretor da FAO destaca importância de manter políticas públicas para combater a fome Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 13h28 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h28 )

RESUMO DA NOTÍCIA José Graziano discute como políticas de emprego e aumento salarial retiraram o Brasil do Mapa da Fome.

A falta de renda da população, apesar de ser um grande produtor de alimentos, é um fator crítico no problema da fome.

Ele critica a gestão anterior por negar políticas públicas essenciais e ressalta a necessidade de mantê-las para evitar retrocesso.

Embora a fome tenha diminuído, Graziano alerta que muitos brasileiros ainda não têm acesso a uma alimentação saudável e que a meta global de erradicação até 2030 é desafiadora.

José Graziano: geração de emprego e aumento do salário mínimo tiraram o Brasil do Mapa da Fome

José Graziano, ex-diretor da FAO e atual diretor do Instituto Fome Zero, discutiu em entrevista ao JORNAL DA RECORD NEWS os fatores que possibilitaram a retirada do Brasil do Mapa da Fome. Ele destacou a importância do aumento do salário mínimo e da geração de empregos de qualidade como elementos centrais para essa conquista.

Graziano explicou que, embora o Brasil seja um grande produtor de alimentos, o problema reside na falta de renda da população para adquirir esses produtos. A rápida redução do número de brasileiros em situação de fome foi atribuída às políticas de aumento salarial e criação de empregos.

