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Aquecimento global vai passar meta e pode chegar a 2,8ºC

Limite de 1,5ºC não poderá ser cumprido por causa dos esforços insuficientes

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Um novo relatório das Nações Unidas revelou que o mundo não conseguirá evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Este limite é considerado crucial para mitigar os impactos mais severos das mudanças climáticas.

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