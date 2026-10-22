Aquecimento global vai passar meta e pode chegar a 2,8ºC

Um novo relatório das Nações Unidas revelou que o mundo não conseguirá evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Este limite é considerado crucial para mitigar os impactos mais severos das mudanças climáticas.



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