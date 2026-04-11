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Artemis 2: assista ao exato momento em que a cápsula Orion pousa no oceano Pacífico

Astronautas da Artemis 2 retornaram à Terra na noite desta sexta-feira (10) após a histórica missão de dez dias no espaço

Jornal da Record News|Do R7

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Conforme planejado, às 21h07 (horário de Brasília) desta sexta (10), a cápsula Orion pousou no oceano Pacífico com os quatro astronautas da Missão Artemis 2, que orbitou a Lua nos últimos dias.

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