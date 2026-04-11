Artemis 2: assista ao exato momento em que a cápsula Orion pousa no oceano Pacífico

Conforme planejado, às 21h07 (horário de Brasília) desta sexta (10), a cápsula Orion pousou no oceano Pacífico com os quatro astronautas da Missão Artemis 2, que orbitou a Lua nos últimos dias.



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