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Assista à entrevista com Bia Kicis (PL), candidata ao Senado pelo Distrito Federal

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília

Jornal da Record News|Do R7

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Bia Kicis, candidata do PL ao Senado pelo Distrito Federal, concedeu uma entrevista ao apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília. Na sabatina, a advogada falou sobre combate à corrupção, mobilidade urbana e iniciativas para ajudar a população carente. 


Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

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