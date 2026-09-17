Assista à entrevista com Ronaldo Fonseca (PSD), candidato ao Senado pelo DF
RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília
Ronaldo Fonseca, candidato do PSD ao Senado pelo Distrito Federal, concedeu uma entrevista ao apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como saúde pública, disputa por orçamento para a capital federal e a situação crítica no STF atualmente, além de comentar sua trajetória política.
Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.
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