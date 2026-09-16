Sessão termina sem definição após pedido de vista de Dino

O pedido de vista de Flávio Dino suspendeu o julgamento no STF. A advogada Ana Laura Barbosa analisou o caso e afirmou que ele pode terminar empatado e que o presidente da Corte poderá ser responsável pelo desempate.



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