Sessão termina sem definição após pedido de vista de Dino
Ministros têm placar de 4x3 para manter casos sobre Moraes e Mendonça separados
O pedido de vista de Flávio Dino suspendeu o julgamento no STF. A advogada Ana Laura Barbosa analisou o caso e afirmou que ele pode terminar empatado e que o presidente da Corte poderá ser responsável pelo desempate.
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