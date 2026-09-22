Assista à entrevista com Leila do Vôlei (PDT), candidata ao Senado pelo DF

Leila do Vôlei, candidata do PDT ao Senado pelo Distrito Federal, concedeu uma entrevista ao apresentador Yuri Achcar, da RECORD Brasília. Na sabatina, a candidata falou sobre temas como a participação das mulheres na política, combate ao feminicídio e o fato de ter assinado um pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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