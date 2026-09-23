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Modelo da aeronave envolvida em acidente com o cantor Rick já sofreu outros acidentes

Bell 430 é fabricado nos EUA e está fora de linha há 16 anos; causas são apuradas

Jornal da Record News|Do R7

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O especialista Roberto Peterka analisou os fatores que podem ter contribuído para a queda do helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla com Renner.

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