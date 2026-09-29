Logo R7.com
RecordPlus
Jornal da Record News

Anvisa investiga 13 casos ligados a canetas emagrecedoras

No ano passado, a agência havia alertado sobre evento adverso do tratamento

Jornal da Record News|Do R7

  • Google News

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) está investigando 13 casos de perda repentina da visão, possivelmente relacionados ao uso de canetas emagrecedoras.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
  • saude
  • caneta-emagrecedora
  • jornal-da-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.