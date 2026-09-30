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Brasil tem inadimplência recorde mesmo com emprego em alta

País tem 103,5 milhões de ocupados; pessoas com pagamentos em atraso chegam a 5%

Jornal da Record News|Do R7

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O economista Ricardo Buso analisou o atual cenário econômico do Brasil em entrevista ao Jornal da Record News.

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