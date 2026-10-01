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Copiloto ataca piloto durante voo com 170 pessoas a bordo

Avião saiu de Dubai para Tel Aviv e foi desviado; homem queria derrubar aeronave

Jornal da Record News|Do R7

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Um incidente grave em um voo com destino a Israel está sendo investigado como uma possível tentativa de ataque terrorista.

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