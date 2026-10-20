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Câncer de intestino aumenta entre pacientes mais jovens

Maioria dos casos é descoberta em fase avançada, o que eleva risco de complicação

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Lua Blanco morreu em decorrência de um câncer de intestino que foi diagnosticado há cerca de dois meses.

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