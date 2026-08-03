Número de mortos em tentativa de travessia sobe para 72

O número de mortos na crise migratória que envolve Marrocos e Espanha subiu para 72. De acordo com o governo espanhol, cerca de 40 mil dos mais de 50 mil marroquinos envolvidos no evento já voltaram ao país por vontade própria.



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