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Número de mortos em tentativa de travessia sobe para 72

Mais de 60 mil pessoas chegaram a nado em território espanhol na semana passada

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O número de mortos na crise migratória que envolve Marrocos e Espanha subiu para 72. De acordo com o governo espanhol, cerca de 40 mil dos mais de 50 mil marroquinos envolvidos no evento já voltaram ao país por vontade própria.

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