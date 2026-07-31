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BC registra déficit recorde de empresas públicas federais

Levantamento desconsidera empresas do setor financeiro, Petrobras e Eletrobras

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O déficit financeiro das empresas estatais federais brasileiras atingiu um recorde histórico de R$ 7,8 bilhões no primeiro semestre deste ano.

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