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Dívida pública sobe em junho e ultrapassa R$ 9,2 trilhões

Emissão forte de títulos vinculados à taxa Selic puxou alta no mês passado

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A dívida pública federal do Brasil registrou um aumento de 2,61% em junho deste ano, ultrapassando a marca de R$ 9,2 trilhões. O principal fator que contribuiu para essa elevação foi a forte emissão de títulos públicos vinculados à taxa Selic. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional.

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