Inadimplência bancária mantém recorde no mês de junho

A taxa de inadimplência nas operações de crédito dos bancos brasileiros atingiu um recorde histórico em junho deste ano. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, a taxa permaneceu estável em 4,7%, o maior índice desde março de 2011. Isso ocorre apesar do lançamento do programa governamental Desenrola Brasil em maio passado, que visa renegociar dívidas.



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