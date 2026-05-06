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Governo aumenta classificação do YouTube para 16 anos

Medida faz parte do ECA Digital, com mudanças para proteger jovens na internet

Jornal da Record News|Do R7

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O ECA Digital trouxe novas diretrizes para a atuação das plataformas digitais no Brasil. Maria Eduarda Amaral, advogada especialista em Direito Digital, explica o cenário.

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