Governo aumenta classificação do YouTube para 16 anos

O ECA Digital trouxe novas diretrizes para a atuação das plataformas digitais no Brasil. Maria Eduarda Amaral, advogada especialista em Direito Digital, explica o cenário.



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