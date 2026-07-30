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EUA proíbem entrada de robôs humanoides importados

Segundo comissão de comunicações do país, dispositivos ameaçam segurança nacional

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A importação de robôs humanoides foi proibida pelos Estados Unidos, que tentam diminuir a competitividade das principais empresas desenvolvedoras da tecnologia, localizadas na China.

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