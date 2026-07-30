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Passado da Via Láctea é reconstruído com 'fósseis cósmicos'

Pesquisa de astrônoma revelou colisão que mudou a história da nossa galáxia

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A astrônoma argentina Amina Helmi liderou uma pesquisa inovadora que revelou um evento significativo na história da Via Láctea.

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