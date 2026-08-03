Analistas reduzem expectativa da taxa Selic até o fim do ano

O Banco Central divulgou um novo boletim que projeta uma redução na taxa básica de juros do Brasil. A previsão atualizada indica que a Selic deve cair para 13,75%, representando um recuo de 0,25 ponto percentual.



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