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Analistas reduzem expectativa da taxa Selic até o fim do ano

Projeção divulgada pelo BC nesta segunda-feira (3) ficou em 13,75%

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O Banco Central divulgou um novo boletim que projeta uma redução na taxa básica de juros do Brasil. A previsão atualizada indica que a Selic deve cair para 13,75%, representando um recuo de 0,25 ponto percentual.

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